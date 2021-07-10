Найден: полиция ищет пропавшего в Пярну Габриэля
Габриэля только что нашли в Пярну, и с ним все в порядке. Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 28-летнего Габриэля, которого видели в пятницу вечером в районе пляжа Пярну.
Габриэля только что нашли в Пярну, и с ним все в порядке. Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 28-летнего Габриэля, которого видели в пятницу вечером в районе пляжа Пярну.
В последний раз Габриэля видели в пятницу, 9 июля, на пляже Пярну у виллы Wesset. Габриэль может перемещаться по городу Пярну, недалеко от полей для гольфа в деревне Рейу или в Вильянди.
У мужчины короткие темные волосы и стройное телосложение. На Габриеле серая футболка с большим логотипом Nike, синие короткие джинсы до колен и черные кроссовки с белым логотипом Nike.
Полиция просит любого, кто видел Габриэля или имеет информацию о возможном местонахождении этого человека, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.