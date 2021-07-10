Найден: полиция ищет пропавшего в Пярну Габриэля

В последний раз Габриэля видели в пятницу, 9 июля, на пляже Пярну у виллы Wesset. Габриэль может перемещаться по городу Пярну, недалеко от полей для гольфа в деревне Рейу или в Вильянди.

У мужчины короткие темные волосы и стройное телосложение. На Габриеле серая футболка с большим логотипом Nike, синие короткие джинсы до колен и черные кроссовки с белым логотипом Nike.