Пропавший в Пярну Габриэль найден
В субботу, 10 июля, полиция просила помощи в выяснении местонахождения 28-летнего Габриэля. Спустя час, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Габриэля нашли в Пярну, и с ним все в порядке.
В субботу, 10 июля, полиция просила помощи в выяснении местонахождения 28-летнего Габриэля. Спустя час, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Габриэля нашли в Пярну, и с ним все в порядке.
Накануне Габриэля видели в пятницу вечером, 9 июля, на пляже Пярну у виллы Wesset. Сообщалось, что Габриэль может перемещаться по городу Пярну, недалеко от полей для гольфа в деревне Рейу или в Вильянди.