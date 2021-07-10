Сб, 10.07.2021
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Пропавший в Пярну Габриэль найден

Полиция. ФОТО: Jüri Looring

В субботу, 10 июля, полиция просила помощи в выяснении местонахождения 28-летнего Габриэля. Спустя час, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Габриэля нашли в Пярну, и с ним все в порядке.

Накануне Габриэля видели в пятницу вечером, 9 июля, на пляже Пярну у виллы Wesset. Сообщалось, что Габриэль может перемещаться по городу Пярну, недалеко от полей для гольфа в деревне Рейу или в Вильянди.

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