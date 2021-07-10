В Пярну стартует традиционная регата пролива Муху

Легендарная регата Muhu Väinа является самой крупной и самой продолжительной парусной регатой Эстонии. Но если в прошлом году в регате участвовало 107 яхт, то в этом году зарегистрировались 111 из Эстонии, Латвии, Финляндии и России. Коронавирус повлиял на участие зарубежных команд — если раньше на регату из России приезжали 20 команд, то в этом году только три. Ожидаются пять команд из Латвии и одна из Финляндии.