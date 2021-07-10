В Пярну стартует традиционная регата пролива Муху
В Пярну в субботу стартует 64-я по счету традиционная регата пролива Муху с участием 111 яхт из Эстонии, Латвии, Финляндии и России. Регата продолжится до 17 июля.
В Пярну в субботу стартует 64-я по счету традиционная регата пролива Муху с участием 111 яхт из Эстонии, Латвии, Финляндии и России. Регата продолжится до 17 июля.
Легендарная регата Muhu Väinа является самой крупной и самой продолжительной парусной регатой Эстонии. Но если в прошлом году в регате участвовало 107 яхт, то в этом году зарегистрировались 111 из Эстонии, Латвии, Финляндии и России. Коронавирус повлиял на участие зарубежных команд — если раньше на регату из России приезжали 20 команд, то в этом году только три. Ожидаются пять команд из Латвии и одна из Финляндии.
Регата откроется в субботу в Пярнуском яхт-клубе, затем отправится открывать обновленные порт Ринсу на острове Рухну и порт Койкеус на Сааремаа. Трасса соревнований построена таким образом, что в каждом порту проводятся две ночи и на второй день проводится соревновательный день на месте - это дает соревнованиям хороший ритм, где длинные морские переходы чередуются с более короткими дистанциямиа.
Регата завершится в порту Кярдла в субботу 17 июля.