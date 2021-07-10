Галерея ⟩ В Ярвамаа произошло ДТП со смертельным исходом
Сегодня в селе Карину Ярваского уезда в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и один человек получил травмы.
Сегодня в селе Карину Ярваского уезда в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и один человек получил травмы.
В центр тревоги незадолго до 12 часов поступило сообщение об автомобиле, выехавшем с дороги на дороге Йоотме-Коэру в селе Карину.
По предварительным данным, универсал Ford не справился с управлением на гравийной дороге, въехал в поле и перевернулся там через крышу. Мужчина, управлявший автомобилем, был выброшен из машины и скончался на месте.
Пассажир доставлен скорой в больницу с места происшествия, его жизни ничего не угрожает. Пассажир объяснил на месте происшествия, что на гравийной дороге был один большой камень, и когда они проехали по нему, автомобиль потерял управление.