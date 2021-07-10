Галерея ⟩ Водитель врезался в столб из-за залетевшей в салон пчелы

По предварительным данным, водитель попытался выгнать насекомое из машины, но при этом выехал с дороги на правую обочину и сбил указатель с названием деревни, сообщила полиция в социальных сетях.

Полиция отмечает, что если в машину влетает оса, муха или пчела и водитель хочет выгнать насекомое, это не следует делать в процессе вождения: автомобиль следует остановить на обочине дороги - так будет безопаснее заниматься отвлекающим от вождения фактором.