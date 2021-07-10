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  • В Таллинне автомобиль врезался в троллейбус: один человек доставлен в больницу

В Таллинне автомобиль врезался в троллейбус: один человек доставлен в больницу

Троллейбус. Фото иллюстративное. ФОТО: Peeter Langovits

Сегодня, 10 июля, утром в Таллинне произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. 

По данным полиции, в 10:15 в Таллинне у дома на Тоомпуйэстеэ, 33 автомобиль Daewoo Tacuma врезался в троллейбус Solaris.

Скорая помощь доставила сидевшую за рулем автомобиля женщину в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются. 

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