В Таллинне автомобиль врезался в троллейбус: один человек доставлен в больницу
Сегодня, 10 июля, утром в Таллинне произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и троллейбус.
Сегодня, 10 июля, утром в Таллинне произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и троллейбус.
По данным полиции, в 10:15 в Таллинне у дома на Тоомпуйэстеэ, 33 автомобиль Daewoo Tacuma врезался в троллейбус Solaris.
Скорая помощь доставила сидевшую за рулем автомобиля женщину в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.