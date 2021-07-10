В Таджикистане произошло землетрясение, погибли люди
По заявлению местных властей, в результате землетрясения, которое произошло в восточном Таджикистане в субботу утром, 10 июля, погибли по меньшей мере пять человек, пишет RusTVNET.
По заявлению местных властей, в результате землетрясения, которое произошло в восточном Таджикистане в субботу утром, 10 июля, погибли по меньшей мере пять человек, пишет RusTVNET.
Подземные толчки магнитудой 5,9 также ощущались в столице страны Душанбе, в 165 км к юго-западу от эпицентра землетрясения.
По сообщению Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, в районе Таджикистана были разрушены десятки зданий и повреждены линии электропередач.
Землетрясение произошло в 7:14 утра (5:14 по латвийскому времени), и его гипоцентр находился на глубине десяти километров, сообщает агентство Hovar.
"Погибшие - жители селения Лангари Шох Таджикабадского района. Двое несовершеннолетних из сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения, их госпитализировали" - рассказала глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
Известно, что в двух селах пострадали 19 домов. По поручению президента Эмомали Рахмона была создана комиссия во главе с премьер-министром. На место происшествия выехали чиновники.