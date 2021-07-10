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Площадь лесных пожаров в Челябинской области за минувшие сутки выросла втрое - до 14 тысяч гектаров. В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, огонь уничтожил десятки домов и дач. По данным МЧС, найдено тело одного погибшего мужчины было найдено в одном из сгоревших домов, еще 18 человек обратились за медицинской помощью. В субботу местные власти и МЧС сообщили, что им удалось справиться с большинством очагов возгорания, но как минимум в трех местах пожар еще продолжает бушевать.

Из зоны бедствия спасатели эвакуировали 179 человек, 128 из них - дети.

"Пожар принимал характер огненного шторма, когда несколько очагов пожара объединяются в один, и температура горения достигает свыше 700 градусов", - рассказал замглавы МЧС Илья Денисов.

Тушение огня осложнялось сильным шквалистым ветром, сообщают в МЧС.

"Скорость распространения пожара составляла более 150 метров в минуту - это огромная скорость", - пояснил замглавы МЧС.

По словам Ильи Денисова, пожарным и помогавшим им добровольцам удалось спасти от огня более 1800 домов в семи населенных пунктах области. Однако 72 строения - жилые дома и садовые домики - отстоять от огня не удалось.

Активное горение в лесах продолжается. По данным МЧС, остается три крупных очага: один у села Париж в направлении Михайловки, другой - у поселка Запасное, севернее железнодорожной ветки, и третий - у реки Кызыл-Чилик.

Всем жителям поселков Джабык и Запасное губернатор региона Алексей Текслер пообещал единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей (135 долларов). Также власти Челябинской области пообещали жителям по 100 и 50 тысяч в случае полной или частичной утраты имущества.