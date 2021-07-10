Поиски пропавшего в море человека не увенчались успехом

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что мужчина около 13.30 арендовал SUP-борд, на котором он отправился по реке Пирита в море. Спасательного снаряжения у него не было.

Через некоторое время яхтсмен заметил мужчину примерно в 500 метрах от порта Пирита, тот звал на помощь. Поспешивший на помощь тренер школы парусного спорта увидел в море только SUP-борд, а мужчины уже не было.

Сообщение о пропаже человека поступило в Центр тревоги около 14:30. Была развернута спасательная операция. К поискам пропавшего были привлечены вертолет Департамента полиции и погранохраны, Спасательный департамент и подразделение морских спасателей-добровольцев. К сожалению, до сих пор мужчину не удалось найти и в 17.44 поиски были прекращены.

Пресс-служба G4S уточнила, что работник серф-клуба просил мужчину на SUP-борде не покидать реки и не двигаться в сторону моря. Из-за сильного берегового ветра существовал риск того, что борд при выходе в море слишком далеко унесет от берега. На этом мужчине не было спасательного жилета, а на ноге не было прикрепленного к борду страховочного троса. Температура воды на пляже Пирита по-прежнему прохладная - 14 градусов.

По словам берегового охранника, падение в холодную воду может вызвать мышечные судороги или вызвать панику. Спасатели напоминают людям, что защитное снаряжение чрезвычайно важно в воде, независимо от профессионализма человека и навыков плавания, и спасает жизни в неожиданных ситуациях.