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Предложение правительства ЮАР легализовать полиандрию (многомужество) вызвало в консервативных кругах страны понятное оживление.

Профессор Коллис Мачоко, специалист в этой области, не удивлен.

"Африканские общества не готовы к истинному равенству. Мы не знаем, что делать с женщинами, которых мы не можем контролировать, и возражения сводятся именно к вопросам контроля", - сказал он в интервью Би-би-си.

В Южной Африке одна из самых либеральных конституций в мире, она предусматривает однополые браки и полигамию для мужчин.

Бизнесмену и телеведущему Мусе Мселеку, у которого четыре жены, идея многомужества не нравится.

"Это разрушит африканскую культуру. А как насчет детей в этих браках? Как они узнают, чьи они дети?"- вопрошает Мселеку, который играет главную роль в южноафриканском реалити-шоу о своей полигамной семье. - Женщина не может взять на себя роль мужчины. Это неслыханно. Будет ли женщина теперь платить лоболу [традиционный выкуп за невесту] за мужа? Возьмет ли муж ее фамилию?"

Тайные союзы

Профессор Мачоко занимался исследованиями полиандрии в своей родной стране - соседней Зимбабве. Он поговорил с 20 женщинами и 45 мужчинами, состоящими в подобных браках, хотя они не признаются законом и вообще являются социальным табу.

"Некоторые в обществе воспринимают полиандрию недоброжелательно, поэтому она была загнана в подполье. Секретность тут как у масонов, - говорит он. - Столкнувшись с кем-то незнакомым, кому они не доверяют, эти люди просто отрицают, что состоят в подобном браке. Все это из-за страха репрессий и преследования".

Муса Мселеку с женами ФОТО: Musa Mseleku

Все участники исследования профессора Мачоко жили отдельно, но состояли в полиандрическом браке и не скрывали этого.

"Одну женщину увлекла идея о полиандрическом браке, когда она училась в шестом классе и узнала о том, что у пчелиной матки множество "мужей", - говорит он.

Повзрослев, она начала заниматься сексом с несколькими партнерами, которые знали о существовании друг друга. Четверо из них со временем стали ее мужьями, а всего их у нее девять.

В полиандрии женщина часто инициирует отношения и предлагает мужьям присоединиться к ее союзу. Некоторые платят выкуп за невесту, другие предпочитают поддерживать ее в повседневной жизни. Женщина может изгнать мужа, если считает, что он дестабилизирует отношения с другими партнерами.

По словам профессора Мачоко, главной причиной, по которой его собеседники согласились на многомужество, была любовь. Они не хотели рисковать потерей супруги.

Некоторые мужчины также говорили о том, что не удовлетворяли своих жен в сексуальном плане и соглашались на полиандрический брак, чтобы избежать развода или романов на стороне.

Другой причиной было бесплодие: некоторые мужчины соглашались на полиандрический брак, чтобы их супруга могла иметь детей. Таким образом, они могли сохранить лицо и избежать клейма "выхолощенного".

Возражения клериков

Профессор Мачоко утверждает, что ему ничего не известно о полиандрических браках в Южной Африке. Тем не менее, борцы за гендерное равноправие обратились к правительству с просьбой легализовать такие союзы в интересах равенства полов, поскольку в настоящее время закон разрешает мужчине иметь более одной жены.

Это предложение было включено в документ, официально известный как "Зеленая книга", который правительство опубликовало для общественного обсуждения. Власти ЮАР начинают самый значительный пересмотр законов о браке с момента падения режима апартеида в 1994 году.

ФОТО: BBC

"Важно помнить, что цель "Зеленой книги" - это защита прав человека, нельзя упускать это из виду, - говорит Шарлин Мэй, адвокат Женского юридического центра, занимающегося вопросами прав женщин. - Мы не можем отвергнуть правовую реформу, потому что она бросает вызов определенным патриархальным взглядам в нашем обществе".

В "Зеленой книге" также предлагается официально признать мусульманские, индуистские, еврейские и растафарианские браки.

Хотя предложение о легализации полиандрии часто не вызывает возражений, оно вызвало понятное отторжение у представителей духовенства, занимающих места в парламенте.

Лидер оппозиционной Африканской христианско-демократической партии преподобный Кеннет Мешу заявил, что полиандрия разрушит общество.

"Настанет момент, когда один из мужчин скажет - ты проводишь большую часть времени с другим, - и между мужчинами возникнет конфликт", - добавил он.

Лидер исламской партии "Аль-Джама" Ганиф Хендрикс сказал: "Похоже, что, когда родится ребенок, выяснять, кто его отец, придется с помощью ДНК-тестов".

"Дети семьи"

Муса Мселеку призвал южноафриканцев не заходить слишком далеко в вопросах равенства.

"Если что-то есть в конституции, это не означает, что нам это принесет пользу", - сказал он.

ДНК тест ФОТО: Getty Images

На вопрос, почему у женщины не может быть нескольких мужей, при том, что у него самого четыре жены, он ответил: "Меня называют лицемером из-за моего брака, но лучше я выскажусь сейчас, чем промолчу. Все, что я могу сказать, - что это не по-африкански. Мы не можем изменить себя".

Однако по словам профессора Мачоко, полиандрию в свое время практиковали в Кении, Демократической Республике Конго и Нигерии, и до сих пор практикуют в Габоне, где она разрешена законом.

"С приходом христианства и началом колонизации роль женщин уменьшилась. Они больше не были равны мужчинам. Брак стал одним из инструментов для установления иерархии".