Сб, 10.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

Пожар. Иллюстративное фото. ФОТО: bessarabia

Восемь человек взяты под стражу в Бангладеш в связи с гибелью 52 людей при пожаре на фабрике по производству соков, лапши и сладостей Hashem Foods.

По данным агентства Associated Press, в числе арестованных оказался Абул Хашем - директор Sajeeb Group, которая владеет Hashem Foods Limited, а The Bangladesh Observer также упоминает четверых его сыновей.

Как отмечает BBC News, среди погибших оказались дети, в связи с чем начато расследование об использовании детского труда на фабрике.

Пожар в шестиэтажном здании произошел около 17 часов по местному времени в четверг, когда некоторые сотрудники уже успели уйти домой, но несколько сотен продолжали работать.

Полиция сообщила, что многие люди погибли, оказавшись в ловушке. Очевидцы сообщали, что из-за запертой двери сотрудники фабрики не могли выбраться на крышу, основной выход из здания также был закрыт изнутри, поэтому люди прыгали из окон. Работы по тушению пожара заняли больше суток.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back