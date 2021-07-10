В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

По данным агентства Associated Press, в числе арестованных оказался Абул Хашем - директор Sajeeb Group, которая владеет Hashem Foods Limited, а The Bangladesh Observer также упоминает четверых его сыновей.

Как отмечает BBC News, среди погибших оказались дети, в связи с чем начато расследование об использовании детского труда на фабрике.

Пожар в шестиэтажном здании произошел около 17 часов по местному времени в четверг, когда некоторые сотрудники уже успели уйти домой, но несколько сотен продолжали работать.