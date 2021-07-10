В Нарва-Йыэсуу жителям России отказали в получении прививки
Вакцинация как отдыхающих, так и местных жителей без предварительной регистрации прошла в субботу в СПА-отеле "Мересуу" в Нарва-Йыэсуу, пишет ERR.
Вакцинация как отдыхающих, так и местных жителей без предварительной регистрации прошла в субботу в СПА-отеле "Мересуу" в Нарва-Йыэсуу, пишет ERR.
К моменту открытия пункта вакцинации в отеле уже выстроилась внушительная очередь желающих получить прививку.
Организовавшая пункт вакцинации на курорте компания Corrigo предлагала два типа вакцин - Moderna и Janssen. Причем Moderna в основном предназначалась для местных жителей, так как необходимо получить два укола. Отдыхающим предлагали вакцину Janssen.
По словам руководства Corrigo, интерес к вакцинации проявили и жители России, но им было отказано в получении прививки.