В Нарва-Йыэсуу жителям России отказали в получении прививки

К моменту открытия пункта вакцинации в отеле уже выстроилась внушительная очередь желающих получить прививку.

Организовавшая пункт вакцинации на курорте компания Corrigo предлагала два типа вакцин - Moderna и Janssen. Причем Moderna в основном предназначалась для местных жителей, так как необходимо получить два укола. Отдыхающим предлагали вакцину Janssen.