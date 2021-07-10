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Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании казачьих подразделений в составе Росгвардии, сообщил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Я написал ему [Владимиру Путину] бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения", - сказал Чайка на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство-2021" в Нальчике.

С предложением создать такие подразделения Юрий Чайка выступил в конце июня. По мнению Чайки, это будет способствовать интеграции российского казачества в систему государственного управления и государственной службы.

"Так, сейчас очень активно прорабатывается вопрос по активизации привлечения Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности путем прохождения членами казачьих обществ военной службы по контракту", - сказал Юрий Чайка во время заседания Совета при президенте по делам казачества 24 июня.

Впоследствии, как предположил полпред, этот опыт может быть распространен на всю территорию России.

Полпред президента также заявил, что казачьи батальоны должны дислоцироваться в местах компактного проживания членов казачьих обществ.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи", - подчеркнул Юрий Чайка.