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В Таллинне столкнулись автобус и ехавший на вызов полицейский автомобиль

ДТП. Фото иллюстративное. ФОТО: Remo Tõnismäe

Сегодня, 10 июля, вечером в Таллинне произошло ДТП: столкнулись полицейский автомобиль и автобус.

В субботу в 17:05 в Таллинне на Мустакиви-теэ столкнулись ехавший на вызов полицейский автомобиль Škoda Superb и маршрутный автобус Solaris Urbino, сообщает полиция.

Скорая помощь доставила в больницу одного полицейского для проверки состояния здоровья. Все обстоятельства ДТП выясняются. 

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