В Таллинне столкнулись автобус и ехавший на вызов полицейский автомобиль
Сегодня, 10 июля, вечером в Таллинне произошло ДТП: столкнулись полицейский автомобиль и автобус.
Сегодня, 10 июля, вечером в Таллинне произошло ДТП: столкнулись полицейский автомобиль и автобус.
В субботу в 17:05 в Таллинне на Мустакиви-теэ столкнулись ехавший на вызов полицейский автомобиль Škoda Superb и маршрутный автобус Solaris Urbino, сообщает полиция.
Скорая помощь доставила в больницу одного полицейского для проверки состояния здоровья. Все обстоятельства ДТП выясняются.