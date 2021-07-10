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  • Обратная сторона «финансовой грамотности» жителей Эстонии: миллионы евро пускают по ветру

Обратная сторона «финансовой грамотности» жителей Эстонии: миллионы евро пускают по ветру

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В этом году жители Эстонии из-за инвестиционных мошенников потеряли два миллиона евро, количество банковских мошенничеств также сильно возросло. Шансы призвать преступников к ответственности невелики, не говоря уже о перспективах людей вернуть свои деньги. Ситуацию поможет разрешить только рост осознанности населения? Необходимость этого отрицать нельзя, но, по мнению экспертов, есть и недостатки в законодательной базе.

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За пять месяцев этого года Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал более 700 случаев, когда человек, представившийся сотрудником банка, присваивал деньги людей. Было более сотни случаев инвестиционных мошенничеств, которые разорили кошельки эстонцев на два миллиона евро, рост в сравнении с прошлым годом был заметен.

По словам руководителя Союза банков Эстонии Аллана Парика, преобладает схема, в которых жертвы — русскоязычные люди старше 55 лет. В случае с инвестиционным мошенничеством все просто: в обещании огромной прибыли есть что-то, чему жертвы не могут сказать «нет».

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