Обратная сторона «финансовой грамотности» жителей Эстонии: миллионы евро пускают по ветру

В этом году жители Эстонии из-за инвестиционных мошенников потеряли два миллиона евро, количество банковских мошенничеств также сильно возросло. Шансы призвать преступников к ответственности невелики, не говоря уже о перспективах людей вернуть свои деньги. Ситуацию поможет разрешить только рост осознанности населения? Необходимость этого отрицать нельзя, но, по мнению экспертов, есть и недостатки в законодательной базе.