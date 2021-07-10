Обзор: в Таллинне продолжают расти цены на топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за Таллинном по уровню цен следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо оставались стабильными и в пятницу составляли 1,344 евро и 1,244 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,8% - до 1,306 евро за литр, дизельное топливо также подорожало на 0,8% и стоило 1,206 евро за литр.

На автозаправках Circle K в Таллинне бензин 95-й марки подорожал на 2,1% - до 1,469 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,8% - до 1,229 евро за литр.