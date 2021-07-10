Обзор: в Таллинне продолжают расти цены на топливо
На прошлой неделе цены на топливо в Риге оставались стабильными, а в Таллинне и Вильнюсе выросли, свидетельствуют данные агентства BNS.
На прошлой неделе цены на топливо в Риге оставались стабильными, а в Таллинне и Вильнюсе выросли, свидетельствуют данные агентства BNS.
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за Таллинном по уровню цен следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.
На АЗС Circle K в Риге цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо оставались стабильными и в пятницу составляли 1,344 евро и 1,244 евро за литр соответственно.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,8% - до 1,306 евро за литр, дизельное топливо также подорожало на 0,8% и стоило 1,206 евро за литр.
На автозаправках Circle K в Таллинне бензин 95-й марки подорожал на 2,1% - до 1,469 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,8% - до 1,229 евро за литр.
Цена на автогаз в Риге и Таллиннне не изменилась, и в пятницу литр автогаза стоил 0,645 евро и 0,67 евро соответственно. Между тем в Вильнюсе автогаз стал дороже на 1,7% - цена поднялась до 0,609 евро за литр.