Видео ⟩ Рои летающих муравьев заполонили Лондон перед финалом Евро-2020

Как заявил член Королевского энтомологического общества профессор Адам Харт, на стадионе Уэмбли во время финального матча Евро-2020 между сборными Англии и Италии может произойти нашествие роев летающих муравьев, передает Korrespondent со ссылкой на Sky News .

По его словам, не существует одного "дня летающих муравьев" - это скорее промежуток времени между июнем и сентябрем, когда складываются надлежащие условия для спаривания этих насекомых во время полета. При этом сегодняшнее нашествие является лишь началом сезона, тогда как матч запланирован на завтра.