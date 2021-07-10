Видео ⟩ Рои летающих муравьев заполонили Лондон перед финалом Евро-2020
Над Лондоном зафиксировали нашествие миллионов летающих муравьев - они могут заполонить стадион Уэмбли перед финалом футбольного чемпионата Евро-2020.
Над Лондоном зафиксировали нашествие миллионов летающих муравьев - они могут заполонить стадион Уэмбли перед финалом футбольного чемпионата Евро-2020.
Как заявил член Королевского энтомологического общества профессор Адам Харт, на стадионе Уэмбли во время финального матча Евро-2020 между сборными Англии и Италии может произойти нашествие роев летающих муравьев, передает Korrespondent со ссылкой на Sky News.
По его словам, не существует одного "дня летающих муравьев" - это скорее промежуток времени между июнем и сентябрем, когда складываются надлежащие условия для спаривания этих насекомых во время полета. При этом сегодняшнее нашествие является лишь началом сезона, тогда как матч запланирован на завтра.
Who had today as #FlyingAnts day? pic.twitter.com/lUBEUHMfJV— Colin Bridgewater (@UKColin) July 9, 2021
В свою очередь британской Метеорологическое бюро опубликовало радарные снимки, на которых видно, что над юго-восточной Англией выявили бесчисленное количество летающих муравьев. Значительная часть Лондона, включая стадион Уэмбли, находится в эпицентре скопления насекомых.
Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!— Met Office (@metoffice) July 9, 2021
Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects 🐜#FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD