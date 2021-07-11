Как в тропиках: в субботу в Кунда был побит температурный рекорд

Это означает, что был побит рекорд температуры для Кунда в +33,4 градуса, который был замерен ровно 15 лет назад, сообщил синоптик Кайро Кийтсак.

За Кунда следовали Нарва и Йыхви, где температура воздуха достигала +33,5 градуса. В этих городах в субботу рекорды побиты не были, хотя в случае с Йыхви не хватило совсем немного. Июльский абсолютный максимум Нарвы (+34,5 градуса) и абсолютный максимум Йыхви (+33,7 градуса) были зарегистрированы 28 июля 2010 года.

Средняя температура воздуха за последние десять дней сейчас достигает +22,7 градуса.

В 1991-2020 годах средняя температура воздуха за июль составляла +17,8 градуса. Июльский рекорд тепла за все времена - 35,2 градуса, он был измерен в Выру 30 июля 1994 года.

Вчера около 15:30 эпицентр жары был расположен точно над странами Балтии, южной Финляндией и западом России.