Видео ⟩ Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя против Порье

Бой завершился уже в первом раунде. За несколько секунд до сирены Конор Макгрегор неудачно сделал шаг назад, оступился и сломал левую ногу.

Порье кинулся добивать ирландца, но практически сразу прозвучала сирена и раунд завершился. Врачу пришлось остановить бой и присудить победу техническим нокаутом Дастину Порье.

Conor McGregor breaks his ankle and Dustin Poirier wins by injury TKO 🤯



pic.twitter.com/KWUyvmq7CZ — the Sports ON Tap (@thesportsontap) July 11, 2021

Для Порье и Макгрегора этот уже третий очный поединок. Первый состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой Макгрегора нокаутом, а в январе 2021 года Порье взял реванш.