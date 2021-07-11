Фото ⟩ Переоценка охотничьих трофеев принесла три новых рекорда Эстонии

«Из-за короны дело затянулось, но теперь пересмотр завершен», - сказал старший эксперт по трофеям Эстонского охотничьего общества CIC Арви Леписк.

«Речь идет об урожае за несколько лет, и три новых рекорда означают, что сумма баллов за трофеи была выше, чем ранее в соответствии с параметрами Международного охотничьего совета».

«Это была моя первая встреча с этим животным», - прокомментировал один из рекордных трофеев - мощный череп шакала - Эндрик Раун, который является членом правления Общества охотников Люманда на Сааремаа. Самец шакала, застреленного в конце 2019 года, весил более 15 кг, высота в холке составляла 48 см.

Эндрик Раун с трофеем. ФОТО: Erakogu

«Я охотился на диких коз в Карала, когда в сумерках увидел, что издали приближается странное животное размером с лису, - описал Раун охоту, закончившуюся трофеев в виде гакала. - Над шакалом еще летала сова, так в паре они и двигались прямо на меня».

К настоящему времени из шакала сделано чучело. Принесший рекорд череп охотник экспонирует отдельно.

Череп шакала охотник экспонирует отдельно. ФОТО: Erakogu.

Острову Сааремаа достался и еще один новый рекорд Эстонии: в том же году один из охотников-туристов застрелил благородного оленя, за рога которого оценщики трофеев дали рекордно высокие баллы.

Третий рекорд по очкам установил череп лисицы, носителя которого в прошлом году в Пыльвамаа застрелил член Пыльваского охотничьего общества Пеэтер Патраэль.

Арви Леписк объяснил, что за новые рекорды особой награды не присуждается, но за охотничьи трофеи охотники получают бронзовую, серебряную или золотую медаль и сертификат согласно международным параметрам CIC. В этом году из-за ситуации с коронавирусом традиционная выставка охотничьих трофеев будет отменена, охотники покажут свои самые ценные трофеи в узком кругу.

На этот раз эксперты оценивали 15 видов охотничьих трофеев по 12 видам животных, распространенных в Эстонии. Кроме того, охотники привезли для оценки охотничьи трофеи, добытые в других странах - рога муфлона, лани и пампасового оленя.

«Больше всего на оценку было привезено рогов косуль - 616, - сказал Арви Леписк. - 523 из них заслуживали медали». Он также отметил, что охотники уже заранее знают, какие трофеи могут получить медаль.

На втором месте по численности оказались рога благородных оленей, их привезли 410. «Количество благородных оленей в Эстонии увеличилось, и число достойных наград рогов показывает, что охотникам удалось избежать охоты на молодых самцов», - пояснил Арви Леписк.

Третьим по распространенности трофеем были 195 черепов бобра. «Несколько охотников привезли на оценку множество бобровых черепов - они старательно охотились на бобра», - отметил Леписк.

Эксперты также оценивали шкуры диких животных: шесть шкур медведя, 16 шкур волка и одну шкуру рыси.

Арви Леписк занимается оценкой охотничьих трофеев почти 20 лет и получил международное признание за свою профессиональную деятельность - статус старшего эксперта по трофеям CIC. По его словам, на это ушло 15 лет активной и кропотливой работы.

Роскошные лосиные рога. ФОТО: Arvi Lepisk

По словам Леписка, у черепов измеряются длина и ширина. «С рогами все сложнее», - пояснил он. У косуль и оленей рога взвешиваются, в случае косуль также определяется объем рогов. В случае лося отдельно рассматриваются два типа рога, ширина "лопаты" измеряется в самом широком месте.