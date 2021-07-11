Аргентина выиграла Кубок Америки. Это первый трофей Месси со сборной

Матч проходил в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана - Марио Филью" и завершился победой аргентинцев со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария.

Последний раз Аргентина выигрывала Кубок Америки в 1993 году. Всего на счету бело-голубых 15 побед на Кубке Америки. По этому показателю Аргентина сравнялась с Уругваем. На счету Бразилии девять трофеев.

Для нападающего Лионеля Месси этот трофей стал первым в составе сборной Аргентины. До этого аргентинец в составе национальной команды становился обладателем серебряной награды чемпионата мира 2014 года, а также трижды становился серебряным призёром Кубка Америки (2007, 2015, 2016).