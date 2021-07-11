За сутки в Эстонии добавилось 27 положительных диагнозов на коронавирус
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2766 тестов на коронавирус, из которых 27 оказались положительными, что составляет 1% от общего количества тестов.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2766 тестов на коронавирус, из которых 27 оказались положительными, что составляет 1% от общего количества тестов.
Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 17 человек диагностирована коронавирусная инфекция. Из новых случаев заражения в Харьюмаа 15 зарегистрированы в Таллинне.
3 случая добавилось в Ярвамаа, по одному - в Ляэнемаа, Пярнумаа, Пыльвамаа, Валгамаа и Вильяндимаа. В двух случаях в регистре народонаселения не было указано место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 39,3%, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,3%.
В течение дня в больницах открыли четыре новых случая COVID-19, а 23 пациента нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 65 лет, и 16 из всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет (69,6%). За последние сутки скончавшихся от коронавируса не было.
В течение дня было введено 3 273 дозы вакцины, всего вакцинировано 581 988 человек и 489 297 человек прошли полный курс вакцинации. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 68%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.