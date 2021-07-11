За сутки в Эстонии добавилось 27 положительных диагнозов на коронавирус

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 17 человек диагностирована коронавирусная инфекция. Из новых случаев заражения в Харьюмаа 15 зарегистрированы в Таллинне.

3 случая добавилось в Ярвамаа, по одному - в Ляэнемаа, Пярнумаа, Пыльвамаа, Валгамаа и Вильяндимаа. В двух случаях в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 39,3%, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,3%.

В течение дня в больницах открыли четыре новых случая COVID-19, а 23 пациента нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 65 лет, и 16 из всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет (69,6%). За последние сутки скончавшихся от коронавируса не было.