Президент Керсти Кальюлайд совершает рабочий визит в Сингапур

Встречи президента с руководством государства и присутствие на крупнейшей в Азии технологической встрече ATxSummit дадут мощный импульс развитию политических и экономических отношений, сообщила канцелярия президента.

«Нас объединяет схожие видение и амбиции - вера в открытую экономику, э-государство, в цифровые решения и в хорошее образование. Мы видим большой потенциал оживления экономических отношений, особенно в цифровой сфере, финансовом посредничестве, оборонной промышленности, киберзащите и других областях. Вот почему было принято стратегическое решение об открытии посольства Эстонии в этом регионе», - пояснил первый посол Эстонии в Сингапуре Прийт Тюрк, который вскоре вступит в должность.

В ходе визита президент Кальюлайд встретится с президентом Сингапура Халимой Якоби, министром обороны Нг Энг Хени, министром иностранных дел Вивиан Балакришнан, министром транспорта С. Ишваран и министром связи и информационных технологий Жозефин Тео. Она также встретится с министром экономики Индонезии Эйрланг Хартарто.

На крупнейшей технологической встрече в Азии ATxSummit президент Кальюлайд расскажет о построении доверия и сотрудничества в эпоху экономики данных. В дискуссии примут участие, в частности, президент Microsoft Брэд Смит и вице-президент Всемирного банка Виктория Кваква. Кроме того, Кальюлайд дает интервью телеканалам CNBC и Channel News Asia, а также изданиям GovInsider и The Straits Times.

В воскресенье президент Кальюлайд посетит сингапурский офис Wise. Многие эстонские компании используют страну как плацдарм и точку опоры для своего расширения в других регионах. Так, например, на рынок Сингапура вышли Guardtime, Funderbeam, Milrem Robotics и Clanbeat, а многие другие ждут своего шанса.

«И этот регион долгое время был закрыт из-за пандемии, и такой визит на высоком уровне, несомненно, поддержит наши компании - Эстония посылает четкий сигнал о том, что нам есть что предложить друг другу и что мы хотим наладить экономические отношения с Сингапуром. и Юго-Восточной Азиейна более активный уровень», - подчеркнул Тюрк.