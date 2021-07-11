Вс, 11.07.2021
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На ежегодной толоке из Эмайыги извлекли тонну мусора

Эмайыги. Снимок иллюстративный. ФОТО: Kristjan Teedema

На проходящей в Тарту ежегодной толоке по уборке Эмайыги из реки вытащили почти тонну различного мусора, пишет ERR.

Если в центре города в реке раньше часто находили магазинные тележки, то в районе Супилинн обнаружились также кастрюли, сковородки и банки с вареньем.

В уборке принимали активное участие более 40 волонтеров. 

В реке также обнаружили трехколесный велосипед, большую трубу и затонувшую моторку.

Несмотря на улучшение ситуации с засорением реки, аналогичные толоки планируется проводить и в дальнейшем.

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