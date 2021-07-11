На ежегодной толоке из Эмайыги извлекли тонну мусора
На проходящей в Тарту ежегодной толоке по уборке Эмайыги из реки вытащили почти тонну различного мусора, пишет ERR.
На проходящей в Тарту ежегодной толоке по уборке Эмайыги из реки вытащили почти тонну различного мусора, пишет ERR.
Если в центре города в реке раньше часто находили магазинные тележки, то в районе Супилинн обнаружились также кастрюли, сковородки и банки с вареньем.
В уборке принимали активное участие более 40 волонтеров.
В реке также обнаружили трехколесный велосипед, большую трубу и затонувшую моторку.
Несмотря на улучшение ситуации с засорением реки, аналогичные толоки планируется проводить и в дальнейшем.