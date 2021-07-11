В Тырва утонул молодой человек
В пятницу, 9 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в ночь со вторника на среду в Тырва пропал 24-летний мужчина, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В пятницу, 9 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в ночь со вторника на среду в Тырва пропал 24-летний мужчина, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Друзья не знали его местонахождения, а мобильный телефон мужчины был выключен.
Сегодня в 7 часов утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что на озере Тиксте в Тырва было найдено тело. Это оказался пропавший двумя днями ранее человек.
Причину смертии установит вскрытие, сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.