В Тырва утонул молодой человек

Друзья не знали его местонахождения, а мобильный телефон мужчины был выключен.

Сегодня в 7 часов утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что на озере Тиксте в Тырва было найдено тело. Это оказался пропавший двумя днями ранее человек.