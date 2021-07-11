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В Тырва утонул молодой человек

Tikste paisjärv. ФОТО: Nielander/wikipedia

В пятницу, 9 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в ночь со вторника на среду в Тырва пропал 24-летний мужчина, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Друзья не знали его местонахождения, а мобильный телефон мужчины был выключен.

Сегодня в 7 часов утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что на озере Тиксте в Тырва было найдено тело. Это оказался пропавший двумя днями ранее человек.

Причину смертии установит вскрытие, сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

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