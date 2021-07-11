Министр Сутть: цена доставки почты на дом должна оставаться разумной

Стоимость доставки на дом печатных изданий уже много лет является предметом разногласий между СМИ и Eesti Post. По мере того, как количество писем уменьшилось, а тиражи печатных СМИ уменьшились, давление на Eesti Post с целью повышения цен на услуги доставки на дом усилилось, поскольку это экономически менее важная, но в то же время более дорогая услуга для компании.

В то же время Сутть не захотел уточнить, что он считает разумным. «Конечно, не должно случиться, чтобы цена доставки на дом стала такой, что человек не станет заказывать эту газету», - лишь сказал он.

«Этот рынок известен, объемы доставки на дом сокращаются, и в результате оказание услуги становится дороже, - сказал министр. - Понятно, что до тех пор, пока есть подписчик на эстоноязычные СМИ, эти медиа-услуги или издания должны доходить до этого человека, независимо от того, где в Эстонии он находится».

Сутть добавил, что в городах это проще, тогда как в сельской местности расходы выше. «Сегодня ведутся переговоры, - сказал Сутть. - Мой интерес определенно заключается в том, чтобы цена заказа на дом оставалась разумной даже для человека, живущего за городом».

По словам Суття, сейчас ищутся способы более эффективного оказания услуг по доставке на дом. Он также добавил, что качество обслуживания должно идти в ногу со временем. «Как всегда, качество можно и нужно улучшать», - сказал министр.