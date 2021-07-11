Португалия ужесточает карантин: в кафе не пустят без тестов и прививок

В субботу правительство Португалии ввело новую ограничительную меру, чтоб избежать распространения COVID-19. Теперь в 60 муниципалитетах с высоким уровнем заражения коронавирусом от посетителей кафе, ресторанов и баров требуют в помещениях предоставить свидетельство о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или доказательство выздоровления.

Сообщается, что посетители ресторанов должны использовать цифровой сертификат ЕС на COVID-19.

Кроме того, рестораны в зонах повышенного риска должны закрываться в 22:30. Также ограничено количество людей, которые могут находиться за одним столом: на открытом воздухе - до шести человек, а в помещении - не более четырех.

Также две недели назад правительство распорядилось, чтобы рестораны закрывались после обеда по выходным дням. Это произошло после того, как в стране начало расти количество заболевших COVID-19.

В субботу в Португалии зарегистрировали 3162 новых случая заражения коронавирусом и 6 смертей от болезни. Это наибольшая цифра с февраля, когда страна находилась в условиях строгой изоляции.

Напомним, в Португалии началась четвертая волна коронавируса. Об этом 7 июля заявили власти страны.