ФОТО ⟩ Памятник победителям забега вокруг озера Вильянди стал жертвой вандалов

Памятник с именами победителей накренился, и на земле вокруг него были видны следы от машины. Основание памятника было повреждено, но каменные плиты остались нетронутыми.

В субботу в половине шестого вечера за памятником были обнаружены осколки задних фар врезавшейся в памятник машины. Вероятно, нет оснований подозревать умышленное причинение ущерба памятнику, поскольку в него врезалась, по всей видимости, задняя часть автомобиля. Возможно, припаркованный на склоне автомобиль был припаркован без ручного тормоза, но точные подробности произошедшего уточняются.