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  • Памятник победителям забега вокруг озера Вильянди стал жертвой вандалов

ФОТО ⟩ Памятник победителям забега вокруг озера Вильянди стал жертвой вандалов

Памятник победителям забега накренился. ФОТО: Marko Saarm

В субботу утром проходившие у озера Вильянди люди заметили, что на каменные плиты с именами победителей забега вокруг озера кто-то наехал, пишет Sakala

Памятник с именами победителей накренился, и на земле вокруг него были видны следы от машины. Основание памятника было повреждено, но каменные плиты остались нетронутыми.

В субботу в половине шестого вечера за памятником были обнаружены осколки задних фар врезавшейся в памятник машины. Вероятно, нет оснований подозревать умышленное причинение ущерба памятнику, поскольку в него врезалась, по всей видимости, задняя часть автомобиля. Возможно, припаркованный на склоне автомобиль был припаркован без ручного тормоза, но точные подробности произошедшего уточняются.

Следы автомобиля, ведущие к памятнику, начинаются со склона, что говорит о том, что причиной аварии стала неосторожная парковка. ФОТО: Marko Saarm
Основание памятника треснуло. ФОТО: Marko Saarm

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