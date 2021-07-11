ФОТО ⟩ Памятник победителям забега вокруг озера Вильянди стал жертвой вандалов
В субботу утром проходившие у озера Вильянди люди заметили, что на каменные плиты с именами победителей забега вокруг озера кто-то наехал, пишет Sakala.
В субботу утром проходившие у озера Вильянди люди заметили, что на каменные плиты с именами победителей забега вокруг озера кто-то наехал, пишет Sakala.
Памятник с именами победителей накренился, и на земле вокруг него были видны следы от машины. Основание памятника было повреждено, но каменные плиты остались нетронутыми.
В субботу в половине шестого вечера за памятником были обнаружены осколки задних фар врезавшейся в памятник машины. Вероятно, нет оснований подозревать умышленное причинение ущерба памятнику, поскольку в него врезалась, по всей видимости, задняя часть автомобиля. Возможно, припаркованный на склоне автомобиль был припаркован без ручного тормоза, но точные подробности произошедшего уточняются.