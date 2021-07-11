Картина дня: температурный рекорд, опасная забава в Пирита и усилена охрана границы

За сутки в Эстонии добавилось 27 положительных диагнозов на коронавирус

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2766 тестов на коронавирус, из которых 27 оказались положительными, что составляет 1% от общего количества тестов. Читать далее...

Эстония усилила охрану границы с Россией и Латвией

В связи с резким ростом нелегальной миграции из Беларуси в Литву в Эстонии усилили охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах, сообщил руководитель пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев. Читать далее...

Как в тропиках: в субботу в Кунда был побит температурный рекорд

В субботу температура воздуха во многих местах поднялась выше +33 градусов. Теплее всего было вчера в Кунда, где столбик термометра показал +33,9 градуса. Это означает, что был побит рекорд температуры для Кунда в +33,4 градуса, который был замерен ровно 15 лет назад, сообщил синоптик Кайро Кийтсак. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Читатель обеспокоен: дети прыгали с моста Пирита в воду, рискуя жизнью. Где полиция?

В редакцию Rus.Postimees обратился обеспокоенный увиденным накануне читатель. По его словам, вечером 10 июля с моста Пирита поочередно спрыгивали подростки, заставляя прохожих переживать за безопасность и жизнь молодых людей. Читать далее...

ФОТОРЕПОРТАЖ 〉 Клубничный сезон в этом году выдался невероятно щедрым

Сезон клубники в разгаре, но из-за беспрецедентной жары все сорта клубники на эстонских полях созрели одновременно, что, в свою очередь, означает, что фермеры постоянно заняты сбором ягоды. Читать далее...

Минсоцдел не разделяет беспокойство Департамента статистики относительно рождаемости

Департамент статистики Эстонии видит угрозу выживанию эстонского народа, однако Министерство социальных дел не считает ситуацию такой уж плохой, потому что Эстония больше не будет терять граждан из-за эмиграции. Читать далее...

Отдыхающие в замешательстве: где в Хаапсалу можно ездить и парковаться?

Туристы в Хаапсалу оказались в замешательства: помимо того, что одновременно ремонтируются две большие улицы, в этом летнем сезоне также было закрыто движение по улице Карья. Из-за всего этого было сложно попасть на большое мероприятие, проходившее в субботу вечером. Читать далее...

ФОТО 〉 Переоценка охотничьих трофеев принесла три новых рекорда Эстонии

При оценке почти 1700 охотничьих трофеев, добытых за последние годы, выяснилось, что установлены три новых рекорда Эстонии. «Из-за короны дело затянулось, но теперь пересмотр завершен», - сказал старший эксперт по трофеям Эстонского охотничьего общества CIC Арви Леписк. Читать далее...

Где можно вакцинироваться без предварительной регистрации?

В разных регионах Эстонии открыта возможность вакцинации от COVID-19 без предварительной регистрации, сообщила BNS пресс-служба Министерства социальных дел. Читать далее...

Еще одна авария с машиной Bolt Drive: водитель и пассажир сбежали