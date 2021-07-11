Ехавший на велосипеде эстонский актер попал под машину
Актер Пяэр Пяренсон травмировался в ДТП, поэтому премьера спектакля «Põrguvürsti pitsball» в малом театре Ruum Raam Ring откладывается, пишет Postimees.
Актер Пяэр Пяренсон травмировался в ДТП, поэтому премьера спектакля «Põrguvürsti pitsball» в малом театре Ruum Raam Ring откладывается, пишет Postimees.
«На Пяэра Пяренсона, ехавшего с репетиции домой на велосипеде, наехал автомобиль, - прокомментировала в социальных сетях директор театра Ruum Raam Ring Яаника Юхансон. - Это был постольку-поскольку счастливый несчастный случай, что ничего самого страшного не произошло. У Пяэра перелом ключицы и другие легкие травмы, на заживление которых нужно время».
Юхансон отметила, что Пяэра Пяэренсона невозможно заменить в постановке и театр не желает этого делать, поскольку его вклад в постановку как актера, рэпера-певца, автора песен и хореографа имеет ключевое значение.
Премьера спектакля «Põrguvürsti pitsball» должна была состояться 17 июля в ночном клубе Таллинна «Münt». Билеты будут выкуплены или заменены на новое время. Новое время премьеры и спектаклей будет объявлено в августе.