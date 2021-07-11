Ехавший на велосипеде эстонский актер попал под машину

«На Пяэра Пяренсона, ехавшего с репетиции домой на велосипеде, наехал автомобиль, - прокомментировала в социальных сетях директор театра Ruum Raam Ring Яаника Юхансон. - Это был постольку-поскольку счастливый несчастный случай, что ничего самого страшного не произошло. У Пяэра перелом ключицы и другие легкие травмы, на заживление которых нужно время».

Юхансон отметила, что Пяэра Пяэренсона невозможно заменить в постановке и театр не желает этого делать, поскольку его вклад в постановку как актера, рэпера-певца, автора песен и хореографа имеет ключевое значение.