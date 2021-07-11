Предприниматель: работников в Эстонии не найти, будем нанимать на Шри-Ланке

Хотя в Ида-Вирумаа в течение многих лет держится самый высокий уровень безработицы в стране, да и сейчас, согласно данным, более 7300 идавирусцев безработные, по оценке Реэло, маловероятно найти работников через Кассу по безработице, пишет «Северное Побережье».

Он приводит пример, что люди, которые официально являются соискателями работы и разместили свои резюме, часто даже не отвечают на звонки. «Когда слышат, что некий работодатель предлагает работу, прекращают разговор и даже отключают телефон. А некоторые смельчаки прямо заявляют, что и не хотят идти на работу, но касса по безработице велела вывесить свое CV, иначе не получат пособие», - говорит Реэло, добавляя, что находятся и такие, кто согласен работать, только неофициально.

По словам Реэло, связанные с ним отели и заведения питания начинают нанимать поваров и массажистов из Шри-Ланки: они мотивированы, потому что предлагаемая здесь зарплата в шесть раз выше, чем в их родной стране. По мнению предпринимателя, политикам следует подумать о том, как повлиять на людей, зарегистрированных в качестве безработных, выходить на работу, иначе предпринимателям не останется ничего иного, как нанять больше рабочих из-за границы или свернуть свою деятельность.