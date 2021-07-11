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  • Из-за технической неисправности отменены рейсы пассажирского катамарана

Из-за технической неисправности отменены рейсы пассажирского катамарана

Runö. ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Из-за технической неисправности пассажирского катамарана Runö сегодня и завтра не будет отправлений как с острова Рухну, так и из Пярну, пишет Postimees.

Как сообщает Kihnu Veeteed, из-за технической неисправности были отложены сегодняшние отправления скоростного пассажирского катамарана Runö в 13.00 Муналайд-Рингсу, в 17.00 Рингсу-Пярну и в понедельник в 12.00 Пярну-Рингсу.

Когда поездки будут восстановлены, выяснится в понедельник в 12 часов. Предприятие Kihnu Veeteed просит следить за информацией на их странице.

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