Из-за технической неисправности отменены рейсы пассажирского катамарана
Из-за технической неисправности пассажирского катамарана Runö сегодня и завтра не будет отправлений как с острова Рухну, так и из Пярну, пишет Postimees.
Из-за технической неисправности пассажирского катамарана Runö сегодня и завтра не будет отправлений как с острова Рухну, так и из Пярну, пишет Postimees.
Как сообщает Kihnu Veeteed, из-за технической неисправности были отложены сегодняшние отправления скоростного пассажирского катамарана Runö в 13.00 Муналайд-Рингсу, в 17.00 Рингсу-Пярну и в понедельник в 12.00 Пярну-Рингсу.
Когда поездки будут восстановлены, выяснится в понедельник в 12 часов. Предприятие Kihnu Veeteed просит следить за информацией на их странице.