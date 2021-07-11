Фото и видео ⟩ Миллиардер Ричард Брэнсон слетал к границе с космосом на своем ракетоплане

Ракетоплан Unity с миллиардером Ричардом Брэнсоном и командой на борту благополучно приземлился после пилотируемого суборбитального полета, сообщает "Интерфакс".

Команда. ФОТО: Virgin Galactic

Полет продлился час, начавшись около 17:30 по эстонскому времени. Часть пути Unity преодолел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, после чего отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километров.

ФОТО: Reuters/ScanPix

После выхода на заданную высоту Unity завис на несколько минут, чтобы у пассажиров была возможность рассмотреть Землю, после чего пилоты начали снижать высоту. Несмотря на возникшие во время трансляции помехи, Брэнсон успел обратиться к зрителям и поздравить с событием.

Следующее событие для развития туристических полетов в космос ожидается 20 июля: основатель Amazon Джефф Безос вместе с братом и еще одним пассажиром, купившим билет на аукционе за $28 млн, отправится в полет на корабле New Shepard компании Blue Origin.