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Два автомобиля не поделили дорогу: среди пострадавших маленький ребенок

Полиция, медики и спасатели на месте ДТП. Фото иллюстративное. ФОТО: Marianne Loorents

Сегодня, 11 июля, днем произошло ДТП, в результате которого пострадали двое. 

В 15:40 на перекрестке шоссе Тарту-Ряпина и Аовере-Луунья столкнулись Citroen C4 Picasso и Mercedes R320 CDI, сообщает полиция.

По предварительным данным, Citroen выехал перед ехавшим по главной дороге Mercedes. Скорая помощь доставила в больницу 34-летнего водителя Citroen и четырехлетнего мальчика.

Водитель Mercedes был трезв, возможное опьянение водителя Citroen проверяется. Оба автомобиля были технически исправны, а их шины соответствовали требованиям. Все люди в автомобилях были пристегнуты.

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