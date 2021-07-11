Два автомобиля не поделили дорогу: среди пострадавших маленький ребенок

В 15:40 на перекрестке шоссе Тарту-Ряпина и Аовере-Луунья столкнулись Citroen C4 Picasso и Mercedes R320 CDI, сообщает полиция.

По предварительным данным, Citroen выехал перед ехавшим по главной дороге Mercedes. Скорая помощь доставила в больницу 34-летнего водителя Citroen и четырехлетнего мальчика.