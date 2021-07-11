Уроженка Силламяэ Энели Ефимова выиграла золото на юниорском ЧЕ по плаванию

В финале время Ефимовой было 1.07,24. Занявшая второе место россиянка Елена Богомолова уступила нашей спортсменке лишь одну сотую секунды. Третье место заняла полячка Каролина Пехкович (1.08,93).

Утром эстонская женская команда на чемпионате Европы среди юниоров установили рекорд Эстонии в комбинированной эстафете 4х100 м со временем 4.13,88. В составе команды были Лаура-Лийс Валдмаа, Энели Ефимова, Аурелия Роос и Мариангела Бойчук.