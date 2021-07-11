Уроженка Силламяэ Энели Ефимова выиграла золото на юниорском ЧЕ по плаванию
Энели Ефимова завоевала золото на дистанции 100 м брассом в последний день юниорского ЧЕ по плаванию, сообщает Postimees.
Энели Ефимова завоевала золото на дистанции 100 м брассом в последний день юниорского ЧЕ по плаванию, сообщает Postimees.
В финале время Ефимовой было 1.07,24. Занявшая второе место россиянка Елена Богомолова уступила нашей спортсменке лишь одну сотую секунды. Третье место заняла полячка Каролина Пехкович (1.08,93).
Утром эстонская женская команда на чемпионате Европы среди юниоров установили рекорд Эстонии в комбинированной эстафете 4х100 м со временем 4.13,88. В составе команды были Лаура-Лийс Валдмаа, Энели Ефимова, Аурелия Роос и Мариангела Бойчук.
Напомним, что ранее на юниорском ЧЕ по плаванию Ефимова завоевала серебряную медаль в заплыве на дистанции 200 м брассом и бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом.