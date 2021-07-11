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Фото и видео ⟩ В Грузии требуют отставки правительства после смерти избитого противниками ЛГБТ оператора

Акция за отставку правительства премьер-министра Гарибашвили в Тбилиси, Грузия ФОТО: Irakli Gedenidze

Массовая акция протеста собралась у парламента Грузии после смерти журналиста, жестоко избитого противниками ЛГБТ во время беспорядков 5 июля.

ФОТО: David Mdzinarishvili

Несколько тысяч участников протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси в воскресенье, 11 июля, требуют, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июля. Они объявили, что до тех пор не разойдутся, передает DW.

Акция под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!" была организована после смерти оператора телекомпании "Пирвели" 37-летнего Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. В память о нем к парламенту принесли цветы и зажгли свечи. Участники акции считают, что правительство Гарибашвили виновно в попустительстве насилию в отношению журналистов.

Представители ЕС и США призывают к расследованию нападений на журналистов

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель выступил с заявлением в связи со смертью Лексо Лашкарава. Он выразил соболезнование семье, друзьям и коллегам журналиста и напомнил, что в ЕС ждут расследования причин его смерти.

Посольство США в Грузии также выступило, призвав к арестам и суду над всеми участниками нападений на мирных граждан и журналистов: "Безопасность каждого грузинского журналиста и доверие к демократии в Грузии требуют, чтобы каждый человек, напавший на мирных граждан и журналистов был идентифицирован, арестован и привлечен к ответственности по всей строгости закона".

Около 50 грузинских журналистов пострадали в ходе нападений радикалов

5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикальными противниками ЛГБТ накануне запланированного, но так и не состоявшегося марша. Пострадали более 50 сотрудников СМИ. На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия напали в офисе организации "Сирцхвилиа", он был госпитализирован с переломами костей лица. Спустя три дня после операции он покинул клинику, а утром в воскресенье его нашли мертвым. По обвинению в нападении на Лашкарава и Багатурия задержаны четверо человек. Журналисты утверждают, что на самом деле нападавших было около 20, и всех их полиция установила, но не задержала.

Премьер-министр Гарибашвили выразил соболезнования семье и коллегам Лашкаравы и пообещал полноценное расследование причин его смерти. "Это невероятная трагедия", - написал он в своем аккаунте в Facebook. Ранее, напоминают журналисты, Гарибашвили высказался против проведения марша ЛГБТ, назвав его "неприемлемым для значительной части грузинского общества".

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