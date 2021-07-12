«Неужели парапланеристы – это самая большая проблема города Таллинна?»
Наверняка многие жители Таллинна, особенно жители районов Ласнамяэ и побережья от Русалки до Рохунеэме, наблюдали, как на закате над морем пролетают парапланеристы. Многих эти полеты завораживают, некоторых пугают, но есть и те, кого они раздражают. Александр Царьков, один из активных пилотов парамоторного клуба «Азимут» и участник таких полетов, сам поднял тему полетов парапланов в столице в популярной среди таллиннцев группе в Фейсбуке. «Ради диалога», - утверждает Александр.