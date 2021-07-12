«Неужели парапланеристы – это самая большая проблема города Таллинна?»

- А есть зоны вокруг больших аэропортов, в которых полеты управляются диспетчерами в связи с большой активностью полетов (взлеты и посадки). Для Таллинна это довольно уникальная ситуация в мире, когда такой объект находится в черте города. А город - на берегу моря, где есть огромный спрос на туристические услуги, например, прогулки на вертолете, воздушном шаре. Поэтому транспортный департамент и аэропорт (в том числе на основании нашего запроса) выделили внутри зоны Таллиннского аэропорта специальные зоны, которые занесены на все международные авиационные карты, и где можно совершать полеты с ограничением высоты до 100 метров. Всего в Таллинне таких зон три - две в черте города и одна в районе Йыэляхтме и водопада Ягала.

Когда мы летаем в этих зонах, то перед каждым полетом связываемся с диспетчером аэропорта, запрашиваем открытие этих зон и получаем разрешение. При открытии зоны диспетчер в том числе сообщает нам о другой возможной активности в этих зонах, а также уведомляет воздушный трафик в этом районе о том что в небе могут быть парапланеристы. После окончания полетов в таких зонах мы приземляемся и сообщаем диспетчеру о том, что полет закончен и мы закрываем зону.

Самые частые претензии – шум

Николай: «Вы с жителями считаться собираетесь? После 22.00 над жилыми районами в Ласнамяэ летаете, людям спать не даете».

- Основная проблема, с которой мы столкнулись – это шум. К сожалению, бесшумных моторов еще нет, - рассказывает Александр. - На парапланах мы не имеем права летать ночью – не оснащены специальными средствами, например, опознавательными огнями. По закону мы не активны раньше, чем час до восхода, и позже, чем час после заката. Но нам нужна хорошая видимость, поэтому для себя сокращаем время возможных полетов «от восхода и до заката». Получается, летом мы можем начинать полет в хоть в 5 утра и заканчивать в 11 вечера! Но как же мы будем себя чувствовать, если рано утром пролетим над чьим-нибудь домом и разбудим всех, хотя это будет абсолютно законно? Это как с мотоциклом ночью: проехать с ревом он имеет право, но людям это все равно не понравится.