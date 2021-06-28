Коронавирус выявлен у 21 жителя Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 14 человек. Из них 11 новых случаев приходится на Таллинн. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае одного положительного теста место проживания в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 39,7 случаев на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,3%.

За сутки в больницах открыли две истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 24 человека. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 64 года, из них 15 человек (62%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 4743 дозы вакцины, всего было вакцинировано 583 560 человек и 492 660 человек завершил курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).