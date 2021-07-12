Сборная Англии выступила с заявлением после поражения в финале Евро-2020

«Это было словно путешествие. Как нацию нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжёлых лет. Этого не должно было случиться, но эта команда только в начале пути. Они будут по-прежнему вызывать чувство гордости как на поле, так и за его пределами», — написала пресс-служба сборной Англии в «Твиттере».