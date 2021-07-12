Apollo Group приобретает контрольный пакет акций сети ресторанов Lido
Крупнейшее в Эстонии предприятие развлекательного бизнеса Apollo Group приобретает 51 процент акций известной латвийской сети ресторанов Lido.
Крупнейшее в Эстонии предприятие развлекательного бизнеса Apollo Group приобретает 51 процент акций известной латвийской сети ресторанов Lido.
Apollo покупает долю Lido у принадлежащего Ивару Венделину предприятия Mirrow Institute OÜ. Цена сделки, которая требует одобрения как эстонского, так и латвийского департаментов конкуренции, сторонами не разглашается.
Венделин, который также является акционером Apollo Group, назвал покупку стратегической и отметил логичность объединения Lido как сильного бренда с существующими предприятиями Apollo. «Каждый латыш и многие эстонцы знают сеть Lido с 17 ресторанами и 15 магазинами, и такое признание является твердой валютой», - отметил Венделин, по словам которого концепцию шведского стола Lido можно сделать еще лучше, и это достойная Apollo задача.
49 процентов акций Lido останется в собственности основателя компании Гунарса Кирсонса.
Apollo Group выросла в крупнейшую группу развлекательных предприятий в Эстонии. Apollo принадлежат в Эстонии 18 уютных книжных магазинов, 10 современных кинотеатров, 9 соковых баров Blender, 3 кафе-мороженого Ice-Café, 4 ресторана Vapiano, 3 спортивно-развлекательных центра O’Learys и 6 ресторанов быстрого питания KFC.