Умер основатель рыбного производства M.V.Wool Мати Ветевоол

«С большой печалью мы объявляем об уходе нашего дорогого отца и основателя M.V.Wool Мати Ветевоола, который покинул нас вчера из-за тяжелой болезни, - написала семья на странице компании в Facebook. - Наша боль, горе и утрата неописуемы. Он был опорой для всех нас. Всегда поддерживающий, всегда услужливый, всегда заботливый. Всегда ставил всех впереди себя. Мати сейчас в рыбацких водах на небесах, но навсегда в наших мыслях и воспоминаниях».