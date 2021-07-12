Умер основатель рыбного производства M.V.Wool Мати Ветевоол
Вчера, 11 июля в возрасте 76 лет из жизни ушел профессиональный рыбак Мати Ветевоол, который создал и руководил рыбным предприятием M.V.Wool.
Вчера, 11 июля в возрасте 76 лет из жизни ушел профессиональный рыбак Мати Ветевоол, который создал и руководил рыбным предприятием M.V.Wool.
«С большой печалью мы объявляем об уходе нашего дорогого отца и основателя M.V.Wool Мати Ветевоола, который покинул нас вчера из-за тяжелой болезни, - написала семья на странице компании в Facebook. - Наша боль, горе и утрата неописуемы. Он был опорой для всех нас. Всегда поддерживающий, всегда услужливый, всегда заботливый. Всегда ставил всех впереди себя. Мати сейчас в рыбацких водах на небесах, но навсегда в наших мыслях и воспоминаниях».
Мати Ветевоол был также членом волостного собрания Ляэне-Харью и известным жителем волости.
В 1988 году Мати Ветевоол основал первое частное рыболовное объединение «Вихтерпалу», получившее разрешение на переработку рыбы. В 1994 году он основал рыболовное предприятие M.V.Wool AS. Два года назад по предприятию сильно ударила эпидемия листерии, из-за которой бизнес понес убытки, но производство сумело выстоять.