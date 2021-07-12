Открытие магазинов праздника покупок не вызвало

Из результатов заказанного банком Citadele исследования выясняется, что жители Эстонии успешнее других удержали себя от незапланированных покупок при походе по магазинам. «39 процентов участников опроса сказали, что при открытии магазинов они беспокоились только о том, что им действительно нужно и чего не смогли найти в э-магазинах. В Латвии так ответили 29 процентов, а в Литве – 35 процентов участников исследования», - объяснила руководитель сферы розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

18 процентов эстонцев отметили, что хоть и покупали в магазинах в основном необходимые вещи, но в корзину попадали и незапланированные покупки с хорошими скидками. Также поступали 20 процентов латвийских покупателей и 22 процента литовских.

«В Латвии магазины открылись позднее всех, и ограничения там были самые строгие. Это может являться причиной, почему четыре процента участников исследования из Латвии отметили, что пока еще только планируют отправиться в магазин с конкретной целью премировать себя за долгое сидение дома», - отметила Хакиайнен.

«С одной стороны, такое увеличение потребления очень выгодно для экономики после пандемии, но, конечно, положительно и то, что жители Эстонии имеют осторожность и не бросаются сразу тратить на то, на что не планировали. Это показывает, что наша финансовая грамотность является хорошей, что в будущем поможет лучше пережить возможные финансовые спады, - сказала представитель банка. – По предварительным итогам того же исследования видно, что эстонцы меньше всех склонны брать быстрые кредиты, что определенно является причиной того, почему жители Эстонии не склонны тратиться во время скидочных кампаний».

Из исследования, в числе прочего, выяснилось, что от незапланированных покупок и соблазна на скидки мужчины застрахованы больше, чем женщины. 20 процентов принявших участие в исследовании жительниц Эстонии отметили, что кроме запланированных товаров покупали и уцененные. Среди мужчин это делали лишь 15 процентов. Только необходимые и недоступные в э-магазинах товары покупали 42 процента мужчин и 37 процентов женщин.