В Таллинне пропал 19-летний уроженец Латвии

Вечером в субботу, 10 июля в Таллинне пропал 19-летний гражданин Латвии Ричард Нарезийс. По словам его знакомого, который живет в Таллинне, около 23:00 Ричард покинул пляжную зону у Рейди-теэ так внезапно, что его таллиннский знакомый и друг Ричарда, приехавший вместе с ним из Риги, не заметили, в каком направлении ушел парень. По словам знакомого, телефон Ричарда остался у него.

В SA Kadunud позднее поступила информация, что ранним утром 11 июля Ричард был на Таллиннском автобусном вокзале в 06:23. Парень хотел сесть на автобус до Риги, но водитель его не пустил. По последним данным, он покинул вокзал и пошел в направлении Тартуского шоссе в 09:16.

SA Kadunud поделился с полицией Ида-Харью информацией, полученной от живущих Риге близких пропавшего, которые крайне обеспокоены.

Ричард ростом 170 см, худощавого телосложения, у него темные волосы, он одет в серую с черными точками футболку, на ногах светло-синие короткие до колен штаны и черные кроссовки (фото 1-2). С собой у него черный рюкзак.

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