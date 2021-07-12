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  • В Таллинне пропал 19-летний уроженец Латвии

В Таллинне пропал 19-летний уроженец Латвии

Ричард Нарезийс ФОТО: SA Kadunud

Вчера поздно вечером SA Kadunud сообщил, что в Таллинне пропал уроженец Латвии Ричард Нарезийс. Последний раз знакомый Ричарда видел его на Рейди-теэ.

Вечером в субботу, 10 июля в Таллинне пропал 19-летний гражданин Латвии Ричард Нарезийс. По словам его знакомого, который живет в Таллинне, около 23:00 Ричард покинул пляжную зону у Рейди-теэ так внезапно, что его таллиннский знакомый и друг Ричарда, приехавший вместе с ним из Риги, не заметили, в каком направлении ушел парень. По словам знакомого, телефон Ричарда остался у него. 

В SA Kadunud позднее поступила информация, что ранним утром 11 июля Ричард был на Таллиннском автобусном вокзале в 06:23. Парень хотел сесть на автобус до Риги, но водитель его не пустил. По последним данным, он покинул вокзал и пошел в направлении Тартуского шоссе в 09:16.

SA Kadunud поделился с полицией Ида-Харью информацией, полученной от живущих  Риге близких пропавшего, которые крайне обеспокоены. 

Ричард ростом 170 см, худощавого телосложения, у него темные волосы, он одет в серую с черными точками футболку, на ногах светло-синие короткие до колен штаны и черные кроссовки (фото 1-2). С собой у него черный рюкзак. 

Позвоните по телефону 661 6776 в случае:

  • если вы видели Ричарда или похожего на него молодого человека начиная с вечера 10 июля после 23:00;
  • если вам известно что-то о людях, с которыми Ричард мог быть начиная с момента пропажи;
  • если знаете место, где Ричард мог спать в ночь на воскресенье, 11 июля;
  • если вам известно о его нынешнем местоположении.

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