Спасатели вызволили застрявших в лифте мужчину и его собаку
В воскресенье спасатели вызволили в Валга застрявших в лифте мужчину и его собаку.
В воскресенье спасатели вызволили в Валга застрявших в лифте мужчину и его собаку.
Вызов в жилой дом на улице Лай поступил спасателям в 20:51. Было очень жарко, а прибытие на место лифтового техника задерживалось, поэтому пришлось действовать спасателям, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.
Спасатели открыли двери лифта с помощью гидравлической техники и освободили застрявших в лифте мужчину и собаку.