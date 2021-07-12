Спасатели вызволили застрявших в лифте мужчину и его собаку

Вызов в жилой дом на улице Лай поступил спасателям в 20:51. Было очень жарко, а прибытие на место лифтового техника задерживалось, поэтому пришлось действовать спасателям, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.