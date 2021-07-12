Пн, 12.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Спасатели вызволили застрявших в лифте мужчину и его собаку

Спасатели вызволили застрявших в лифте мужчину и его собаку

Лифт. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В воскресенье спасатели вызволили в Валга застрявших в лифте мужчину и его собаку.

Вызов в жилой дом на улице Лай поступил спасателям в 20:51. Было очень жарко, а прибытие на место лифтового техника задерживалось, поэтому пришлось действовать спасателям, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

Спасатели открыли двери лифта с помощью гидравлической техники и освободили застрявших в лифте мужчину и собаку.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back