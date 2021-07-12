Пн, 12.07.2021
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Маарду и Силламяэ отстают от остальных по темпам вакцинации

Силламяэ. ФОТО: Sander Ilvest

Из местных самоуправлений меньше всего вакцинировано от коронавируса в Маарду и Силламяэ — менее 30% взрослого населения, пишет Rus.ERR.

В Маарду вакцинированы только 28,9% взрослого населения, а в Силламяэ – 29,7%.

В Нарве привиты 32,3% взрослого населения, в Кохтла-Ярве – 34,7% и в Нарва-Йыэсуу – 37,6%.

В Таллинне вакцинированы 49,8% совершеннолетнего населения, однако в районах города показатели разнятся: если в Пирита привиты 63%, в Нымме – 62%, то в Ласнамяэ лишь 36,9% совершеннолетних.

В волости Валга вакцинированы лишь 41,5%, тогда как в других волостях Валгамаа доля иммунизированных значительно выше.

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