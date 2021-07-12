Маарду и Силламяэ по темпам вакцинации отстают от остальных
Из местных самоуправлений меньше всего вакцинировано от коронавируса в Маарду и Силламяэ — менее 30% взрослого населения, пишет Rus.ERR.
Из местных самоуправлений меньше всего вакцинировано от коронавируса в Маарду и Силламяэ — менее 30% взрослого населения, пишет Rus.ERR.
В Маарду вакцинированы только 28,9% взрослого населения, а в Силламяэ – 29,7%.
В Нарве привиты 32,3% взрослого населения, в Кохтла-Ярве – 34,7% и в Нарва-Йыэсуу – 37,6%.
В Таллинне вакцинированы 49,8% совершеннолетнего населения, однако в районах города показатели разнятся: если в Пирита привиты 63%, в Нымме – 62%, то в Ласнамяэ лишь 36,9% совершеннолетних.
В волости Валга вакцинированы лишь 41,5%, тогда как в других волостях Валгамаа доля иммунизированных значительно выше.