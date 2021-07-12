Пн, 12.07.2021
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На этой неделе Эстония получит более 36 000 доз вакцин от коронавируса

Вакцины. ФОТО: TÜK

На текущей неделе Эстония получит партию вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в количестве 29 250 доз, а также 7200 доз препарата Moderna, пишет Rus.ERR.

По данным Министерства социальных дел, на следующей неделе ожидаются такие же партии вакцин Pfizer и Moderna, к которым добавится 8000 доз вакцины Jannsen.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, в данный момент первостепенное значение имеет повышение темпов вакцинации, чтобы к 22 сентября прививку получило 70% населения, а для достижения этой цели необходимо в среднем вакцинировать по 20 000 человек в неделю, однако после Иванова дня темпы иммунизации населения заметно снизились, и на прошлой неделе вакцинировали всего 15 000 человек.

"По-прежнему нужно добавить несколько тысяч [первых прививок в неделю] при помощи различных проектов, специальных решений, упрощения процесса вакцинации для людей, чтобы снова выйти на уровень 20 000 [первых прививок в неделю]", - сказал министр, а также добавил, что дефицита вакцин в Эстонии нет.

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