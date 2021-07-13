Чья бы корова мычала...
На прошлой неделе МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав человека в разных странах. Он заставил вспомнить не очень дипломатическую присказку, вынесенную в заголовок.
На прошлой неделе МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав человека в разных странах. Он заставил вспомнить не очень дипломатическую присказку, вынесенную в заголовок.
Доклад состоит из 43 глав, посвященных тому или иному государству, в том числе и Эстонии, которая подвергается суровой критике за «дискриминацию русскоязычного населения». Однако сразу же обращает на себя внимание глобальная избирательность этого анализа. Так, в нем совершенно отсутствует критика в адрес постсоветских стран Центральной Азии, хотя, например, в Туркмении сохранилась всего одна русская школа.
В российском докладе о нарушениях прав человека также совершенно не упомянута Беларусь – видимо, в этой стране с гражданскими свободами всё в порядке. И ни в коем случае не задевается «стратегический партнер» Китай – более того, российские авторы доклада неоднократно ссылаются в нем на «Китайское общество по изучению прав человека» как на авторитетного мирового эксперта. Похоже, Китай с его продвинутыми электронными системами контроля за людьми уже досконально разобрался в их правах…
В общем, государства-союзники Кремля в этом критическом докладе никак не затронуты – очевидно, с правами человека там никаких проблем нет. И уж, конечно, сама Россия предстает эталоном соблюдения этих прав – хотя для тех, кто знает российскую реальность не только по российскому телевидению, такое утверждение выглядит донельзя саркастичным.
Глава доклада о США начинается с утверждения: «Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за её пределами». Просто удивительно, почему американцы до сих пор массово не бегут в путинскую Россию? Как бы ни относиться к тому или иному их президенту – они регулярно, раз в 4 года, избираются, и остаться на второй срок бывает непросто. А если бы кто-нибудь из них заявил об «обнулении» своих сроков – он бы немедленно слетел по импичменту.
«На Украине», согласно докладу российского МИДа, также «продолжаются системные нарушения основных прав и свобод человека». Да, они настолько системные, что только в XXI веке в этой стране избран уже пятый президент, причем ни один из них не был «преемником» предыдущего - зато был его политическим оппонентом. Для демократических стран приход оппозиции к власти совершенно естественен – но не для России, где любая оппозиция сегодня фактически приравнена к «экстремизму».
Кстати, продолжается трагикомическая ситуация с крымчанами, которых российская полиция арестовывает за «несогласованные» пикеты. Они, видите ли, «при бандеровской власти» слишком привыкли к свободе собраний, но теперь, «в родной гавани» протестовать запрещено.
В России в сентябре грядут выборы Госдумы, а также 12 губернаторов. Но их результаты уже практически предрешены – все сколь-нибудь значимые оппозиционеры либо посажены, как Алексей Навальный, либо выдавлены из страны, как Дмитрий Гудков. Власть намерена отныне избегать таких «ошибок», как неожиданная победа на хабаровских губернаторских выборах в 2018 году Сергея Фургала над кремлевским назначенцем из «Единой России». Ныне этот свободно избранный народом губернатор вот уже год содержится в московской тюрьме без суда и даже без квалифицированной медицинской помощи. И эта страна учит другие соблюдению прав человека?
От «Спутника» вполне можно потребовать, чтобы это издание объявило себя в Эстонии «иностранным агентом» и публиковало информацию об этом крупным шрифтом перед каждой статьей – как этого требуют российские законы от всех СМИ, получающих поддержку из-за рубежа.
Кроме того, в различных регионах России граждане могли бы проголосовать за свои региональные партии – но по российским законам они запрещены, несмотря на то, что страна вроде бы является федерацией, а население многих регионов превышает число жителей Эстонии. Но миллион эстоноземельцев могут создавать свои партии и голосовать за них – а почти четыре миллиона жителей Татарстана такого права не имеют.
Разумеется, ситуацию с правами человека в Эстонии нельзя идеализировать – здесь, как и в любой стране, есть свои проблемы. Однако критика со стороны российского МИДа напоминает поговорку про незаметное бревно в собственном глазу. Хотя русский язык в Эстонии не является государственным, в стране работают русские школы, СМИ, театры, музеи и т.д. Все государственные интернет-порталы имеют русскоязычные и англоязычные версии.
Кстати, мне доводилось общаться в Таллинне с экспатами из западноевропейских стран, которым вполне хватает английского для повседневного общения – в России без знания русского им пришлось бы гораздо сложнее. Сегодня в 20 российских республиках местные языки имеют государственный статус – но он в большинстве случаев сугубо формален. Число школ с преподаванием на них ежегодно сокращается – ведь эти языки хоть и государственные, но «необязательные».
Если бы русские в Эстонии испытывали такие чудовищные притеснения, как их живописует российский МИД, многие из них бы наверняка бы задумались о переезде в Россию. Однако программа «переселения соотечественников» фактически провалилась – за 15 лет ее существования в Россию переехали лишь 220 человек. Остальные, видимо, предпочитают страдать в «русофобской», по определению авторов доклада, стране. Загадочная русская душа!
Кстати, всё это свидетельствует о провале национал-имперской доктрины «русского мира», которой руководствуется российский МИД. Им свойственно представлять «всех русских» некоей идейной общностью, которая одобряет кремлевскую политику, но в реальности это оказывается далеко не так. По тем же причинам в Эстонии сейчас невозможно возникновение «Русской партии», хотя такие попытки исторически предпринимались. Дело в том, что эстонские русские придерживаются довольно разных политических взглядов – точно так же, как и эстонцы. Только националистам, вроде EKRE, свойственно вещать от лица «всего народа», и забавно, что эта партия по своим обобщенным стереотипам мало чем отличается от российских МИДовских чиновников.
Главу из доклада российского МИДа об Эстонии практически полностью републиковал вроде бы эстонский сайт Sputnik-meedia.ee. Он известен тем, что проводит официальную точку зрения России в эстонском инфопространстве и «троллит» местного читателя такими заголовками: «Никакой советской оккупации не было», «Проще России вернуть Эстонию» и т.д. Некоторые требуют закрыть этот пропагандистский ресурс, но, на мой взгляд, Эстонии лучше сохранять лидерство в мировых рейтингах свободы слова в интернете. Однако от «Спутника» вполне можно потребовать, чтобы это издание объявило себя в Эстонии «иностранным агентом» и публиковало информацию об этом крупным шрифтом перед каждой статьей – как этого требуют российские законы от всех СМИ, получающих поддержку из-за рубежа. Если уж говорить о правах человека, то это золотое правило – вы должны сами исполнять то, чего требуете от других.