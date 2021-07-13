Чья бы корова мычала...

Доклад состоит из 43 глав, посвященных тому или иному государству, в том числе и Эстонии, которая подвергается суровой критике за «дискриминацию русскоязычного населения». Однако сразу же обращает на себя внимание глобальная избирательность этого анализа. Так, в нем совершенно отсутствует критика в адрес постсоветских стран Центральной Азии, хотя, например, в Туркмении сохранилась всего одна русская школа.

В российском докладе о нарушениях прав человека также совершенно не упомянута Беларусь – видимо, в этой стране с гражданскими свободами всё в порядке. И ни в коем случае не задевается «стратегический партнер» Китай – более того, российские авторы доклада неоднократно ссылаются в нем на «Китайское общество по изучению прав человека» как на авторитетного мирового эксперта. Похоже, Китай с его продвинутыми электронными системами контроля за людьми уже досконально разобрался в их правах…

В общем, государства-союзники Кремля в этом критическом докладе никак не затронуты – очевидно, с правами человека там никаких проблем нет. И уж, конечно, сама Россия предстает эталоном соблюдения этих прав – хотя для тех, кто знает российскую реальность не только по российскому телевидению, такое утверждение выглядит донельзя саркастичным.

Глава доклада о США начинается с утверждения: «Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за её пределами». Просто удивительно, почему американцы до сих пор массово не бегут в путинскую Россию? Как бы ни относиться к тому или иному их президенту – они регулярно, раз в 4 года, избираются, и остаться на второй срок бывает непросто. А если бы кто-нибудь из них заявил об «обнулении» своих сроков – он бы немедленно слетел по импичменту.

«На Украине», согласно докладу российского МИДа, также «продолжаются системные нарушения основных прав и свобод человека». Да, они настолько системные, что только в XXI веке в этой стране избран уже пятый президент, причем ни один из них не был «преемником» предыдущего - зато был его политическим оппонентом. Для демократических стран приход оппозиции к власти совершенно естественен – но не для России, где любая оппозиция сегодня фактически приравнена к «экстремизму».

Кстати, продолжается трагикомическая ситуация с крымчанами, которых российская полиция арестовывает за «несогласованные» пикеты. Они, видите ли, «при бандеровской власти» слишком привыкли к свободе собраний, но теперь, «в родной гавани» протестовать запрещено.