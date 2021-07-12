Момент, когда сборная Англии не забила забила решающий пенальти в ворота итальянцев. Англичане не забили три пенальти подряд - что ни говори, а это не самый лучший результат. Но у англичан очень молодая сборная, и, возможно, у нее все еще впереди. ФОТО: PA Media