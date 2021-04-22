Картина дня: смерть 11-летней девочки, подробности создания вакцины AstraZeneca и критика налоговых аудиторов

Инструктор по вождению: автошкола должна запретить дотрагиваться до учеников

В Эстонии есть сотни инструкторов по вождению, и имя Тыниса Каттая вряд ли широко известно. Он признал, что многие люди знают его больше как "инструктора по вождению Тыниса", потому что именно так называется его аккаунт в Тикток, где он делает видеоролики на тему дорожной обстановки. «Когда женщина советует, нужно прислушиваться», - пояснил он Tartu Postimees.

В Эстонии от инсульта, вызванного коронавирусом, умерла 11-летняя девочка

На прошлой неделе выяснилось, что в марте в Эстонии из-за коронавируса умерла 11-летняя девочка: если изначально причиной ее смерти был указан отек мозга в результате инсульта, то после вскрытия и консилиума стало понятно, что причиной трагедии на самом деле стал COVID-19. Читать далее...

NEW SCIENTIST 〉 Трио дам, придумавших вакцину AstraZeneca: мы рисковали деньгами, но никогда не рисковали здоровьем людей

Вакцина Oxford/AstraZeneca сыграла крайне важную роль в борьбе с пандемией как в западных, так и в развивающихся странах. Невероятно большая скорость их разработки стала возможной потому, что ученые Оксфордского университета уже за несколько лет до пандемии разработали технологию, на основе которой производится эта вакцина. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 21 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2357 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 21, то есть 0,9% от общего количества тестов. Читать далее...

"Налоговые аудиторы совершенно некомпетентны, а страдают бизнес и государство"

Востребованный эстонский эксперт по внутреннему аудиту Александра Хлебникова утверждает, что предприниматели в Эстонии сильно страдают от неграмотных решений чиновников Налогово-таможенного департамента (НТД): по ее словам, штат ведомства переполнен некомпетентными работниками, а страдает в итоге не только бизнес, но и государство. Читать далее...

В городах ни пройти ни проехать

Физическая окружающая среда, в которой человек живет, работает, учится и растет, во многом определяет качество нашей жизни. Однако сегодняшняя реальность такова, что выполнение повседневных дел для большой части нашего общества является сложной, если вообще не невыполнимой задачей, и по одной простой причине: нет доступа ни к местам, ни к услугам. Читать далее...

Маарду и Силламяэ отстают от остальных по темпам вакцинации

Из местных самоуправлений меньше всего вакцинировано от коронавируса в Маарду и Силламяэ — менее 30% взрослого населения. Читать далее...

Открытие магазинов в праздник покупок не превратилось

После снятия коронавирусных ограничений жители трех стран Балтии ограничились лишь необходимыми покупками, а от незапланированных трат больше всего воздерживались мужчины. Читать далее...

Государство и Таллинн пытаются отвадить людей от автомобилей

Новое исследование показывает, что в Харью- и Рапламаа общественным транспортом пользуются лишь девять процентов жителей, государство и Таллинн пытаются вместе увеличить их число. Читать далее...

«Неужели парапланеристы – самая большая проблема Таллинна?»

Наверняка многие жители Таллинна, особенно жители районов Ласнамяэ и побережья от Русалки до Рохунеэме, наблюдали, как на закате над морем пролетают парапланеристы. Многих эти полеты завораживают, некоторых пугают, но есть и те, кого они раздражают. Читать далее...

Для перевозки велосипеда в поезде теперь нужно будет покупать отдельный билет

С 26 июля изменятся условия проезда в поездах Elron вместе с велосипедом. Действовавшая до сих пор бесплатная перевозка велосипедов привела к ситуации, когда зачастую велосипеды загромождают в вагонах проходы и существенно мешают пассажирам передвигаться. В летний сезон в дальнейшем для велосипеда нужно будет покупать специальный билет. Читать далее...

Умер основатель рыбного производства M.V.Wool Мати Ветевоол

Вчера, 11 июля в возрасте 76 лет из жизни ушел профессиональный рыбак Мати Ветевоол, который создал и руководил рыбным предприятием M.V.Wool. Читать далее...

Обновленное приложение HOIA теперь будет уведомлять о близких контактах и за границей