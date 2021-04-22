Картина дня: смерть 11-летней девочки, подробности создания вакцины AstraZeneca и критика налоговых аудиторов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 июля.
В Эстонии есть сотни инструкторов по вождению, и имя Тыниса Каттая вряд ли широко известно. Он признал, что многие люди знают его больше как "инструктора по вождению Тыниса", потому что именно так называется его аккаунт в Тикток, где он делает видеоролики на тему дорожной обстановки. «Когда женщина советует, нужно прислушиваться», - пояснил он Tartu Postimees.
На прошлой неделе выяснилось, что в марте в Эстонии из-за коронавируса умерла 11-летняя девочка: если изначально причиной ее смерти был указан отек мозга в результате инсульта, то после вскрытия и консилиума стало понятно, что причиной трагедии на самом деле стал COVID-19. Читать далее...
Вакцина Oxford/AstraZeneca сыграла крайне важную роль в борьбе с пандемией как в западных, так и в развивающихся странах. Невероятно большая скорость их разработки стала возможной потому, что ученые Оксфордского университета уже за несколько лет до пандемии разработали технологию, на основе которой производится эта вакцина. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2357 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 21, то есть 0,9% от общего количества тестов. Читать далее...
Востребованный эстонский эксперт по внутреннему аудиту Александра Хлебникова утверждает, что предприниматели в Эстонии сильно страдают от неграмотных решений чиновников Налогово-таможенного департамента (НТД): по ее словам, штат ведомства переполнен некомпетентными работниками, а страдает в итоге не только бизнес, но и государство. Читать далее...
Физическая окружающая среда, в которой человек живет, работает, учится и растет, во многом определяет качество нашей жизни. Однако сегодняшняя реальность такова, что выполнение повседневных дел для большой части нашего общества является сложной, если вообще не невыполнимой задачей, и по одной простой причине: нет доступа ни к местам, ни к услугам. Читать далее...
Из местных самоуправлений меньше всего вакцинировано от коронавируса в Маарду и Силламяэ — менее 30% взрослого населения. Читать далее...
После снятия коронавирусных ограничений жители трех стран Балтии ограничились лишь необходимыми покупками, а от незапланированных трат больше всего воздерживались мужчины. Читать далее...
Новое исследование показывает, что в Харью- и Рапламаа общественным транспортом пользуются лишь девять процентов жителей, государство и Таллинн пытаются вместе увеличить их число. Читать далее...
Наверняка многие жители Таллинна, особенно жители районов Ласнамяэ и побережья от Русалки до Рохунеэме, наблюдали, как на закате над морем пролетают парапланеристы. Многих эти полеты завораживают, некоторых пугают, но есть и те, кого они раздражают. Читать далее...
С 26 июля изменятся условия проезда в поездах Elron вместе с велосипедом. Действовавшая до сих пор бесплатная перевозка велосипедов привела к ситуации, когда зачастую велосипеды загромождают в вагонах проходы и существенно мешают пассажирам передвигаться. В летний сезон в дальнейшем для велосипеда нужно будет покупать специальный билет. Читать далее...
Вчера, 11 июля в возрасте 76 лет из жизни ушел профессиональный рыбак Мати Ветевоол, который создал и руководил рыбным предприятием M.V.Wool. Читать далее...
Если до сих пор мобильное приложение HOIA, которое предупреждает о коронаположительных контактах, работало только в Эстонии, то теперь приложение, прошедшее курс обновления, получает анонимные уведомления от большинства приложений обнаружения близких контактов Европейского союза. Читать далее...